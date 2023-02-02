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Власти Казани предписали снести ряд самовольно установленных киосков по продаже воды

09:58, 02.02.2023
Власти Казани предписали снести ряд самовольно установленных киосков по продаже воды
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани постановили демонтировать и перенести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Среди них киоски по продаже воды и торговые павильоны, собственников которых установить не удалось.

Сносу подлежат торговые объекты по следующим адресам:

  • ул. Короленко, вблизи дома №67;
  • ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома №85;
  • ул. Адоратского, вблизи дома №30;
  • Мамадышский тракт, вблизи дома №44в (три торговых павильона);
  • пр. Победы, вблизи дома №34;
  • ул. Дементьева, вблизи дома №7б;
  • ул. Челюскина, вблизи дома №30;
  • ул. Декабристов, вблизи дома №133;
  • ул. Центрально-Мариупольская, вблизи дома №49 (два торговых павильона);
  • ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №77.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Демонтировать также требуется киоски по продаже воды по следующим адресам:

  • ул. Восстания, вблизи дома №105;
  • ул. Горсоветская, вблизи дома №29;
  • ул. Лушникова, вблизи дома №2;
  • ул. Гривская, кад. №16:50:090710:24;
  • ул. Чкалова, вблизи дома №6;
  • ул. Широкая, вблизи дома №2;
  • ул. Р. Зорге, вблизи дома №50;
  • ул. Качалова, вблизи дома №82;
  • ул. Кул Гали, вблизи дома №11/52а;
  • пр. Победы, вблизи дома №58а;
  • ул. Дорожная, вблизи дома №54а, кад.№16:50:250542:29;
  • ул. Тулпар, вблизи дома №4, кад. №16:50:060102:194;
  • ул. Г. Кариева, вблизи дома №10, кад. №16:50:060102:211;
  • ул. Интернациональная, вблизи дома №6а, (ж.м. Константиновка), кад. №16:16:120132:26;
  • ул. Искра, вблизи дома №23;
  • ул. Четаева, вблизи дома №4;
  • ул. Чистопольская, вблизи дома №31;
  • ул. Чистопольская, вблизи дома №28;
  • ул. Чистопольская, вблизи дома №20а;
  • ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №63;
  • ул. Маршальская, вблизи дома №25;
  • ул. Беломорская, вблизи дома №45;
  • ул. Беломорская, вблизи дома №69/1;
  • ул. Симонова, вблизи дома №15;
  • ул. Чапаева, вблизи дома №25;
  • ул. Лукина, вблизи дома №43.

На добровольный снос перечисленных объектов отводится срок со 2 по 6 февраля. Если их собственники не выполнят требования властей в указанный срок, торговые павильоны и киоски по продаже воды демонтируют принудительном порядке.

Неделю назад исполком Казани предписал демонтировать 21 самовольно установленный и незаконно размещенный торговый объект. В перечне оказались несколько киосков по продаже воды на улицах Восход и Декабристов.

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Татьяна Демина
ОбществоВластьБизнес Татарстан

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