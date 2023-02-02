Власти Казани предписали снести ряд самовольно установленных киосков по продаже воды
Власти Казани постановили демонтировать и перенести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Среди них киоски по продаже воды и торговые павильоны, собственников которых установить не удалось.
Сносу подлежат торговые объекты по следующим адресам:
- ул. Короленко, вблизи дома №67;
- ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома №85;
- ул. Адоратского, вблизи дома №30;
- Мамадышский тракт, вблизи дома №44в (три торговых павильона);
- пр. Победы, вблизи дома №34;
- ул. Дементьева, вблизи дома №7б;
- ул. Челюскина, вблизи дома №30;
- ул. Декабристов, вблизи дома №133;
- ул. Центрально-Мариупольская, вблизи дома №49 (два торговых павильона);
- ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №77.
Демонтировать также требуется киоски по продаже воды по следующим адресам:
- ул. Восстания, вблизи дома №105;
- ул. Горсоветская, вблизи дома №29;
- ул. Лушникова, вблизи дома №2;
- ул. Гривская, кад. №16:50:090710:24;
- ул. Чкалова, вблизи дома №6;
- ул. Широкая, вблизи дома №2;
- ул. Р. Зорге, вблизи дома №50;
- ул. Качалова, вблизи дома №82;
- ул. Кул Гали, вблизи дома №11/52а;
- пр. Победы, вблизи дома №58а;
- ул. Дорожная, вблизи дома №54а, кад.№16:50:250542:29;
- ул. Тулпар, вблизи дома №4, кад. №16:50:060102:194;
- ул. Г. Кариева, вблизи дома №10, кад. №16:50:060102:211;
- ул. Интернациональная, вблизи дома №6а, (ж.м. Константиновка), кад. №16:16:120132:26;
- ул. Искра, вблизи дома №23;
- ул. Четаева, вблизи дома №4;
- ул. Чистопольская, вблизи дома №31;
- ул. Чистопольская, вблизи дома №28;
- ул. Чистопольская, вблизи дома №20а;
- ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №63;
- ул. Маршальская, вблизи дома №25;
- ул. Беломорская, вблизи дома №45;
- ул. Беломорская, вблизи дома №69/1;
- ул. Симонова, вблизи дома №15;
- ул. Чапаева, вблизи дома №25;
- ул. Лукина, вблизи дома №43.
На добровольный снос перечисленных объектов отводится срок со 2 по 6 февраля. Если их собственники не выполнят требования властей в указанный срок, торговые павильоны и киоски по продаже воды демонтируют принудительном порядке.
Неделю назад исполком Казани предписал демонтировать 21 самовольно установленный и незаконно размещенный торговый объект. В перечне оказались несколько киосков по продаже воды на улицах Восход и Декабристов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым