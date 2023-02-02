Власти Казани предписали снести ряд самовольно установленных киосков по продаже воды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани постановили демонтировать и перенести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Среди них киоски по продаже воды и торговые павильоны, собственников которых установить не удалось.

Сносу подлежат торговые объекты по следующим адресам:

ул. Короленко, вблизи дома №67;

ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома №85;

ул. Адоратского, вблизи дома №30;

Мамадышский тракт, вблизи дома №44в (три торговых павильона);

пр. Победы, вблизи дома №34;

ул. Дементьева, вблизи дома №7б;

ул. Челюскина, вблизи дома №30;

ул. Декабристов, вблизи дома №133;

ул. Центрально-Мариупольская, вблизи дома №49 (два торговых павильона);

ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №77.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Демонтировать также требуется киоски по продаже воды по следующим адресам:

ул. Восстания, вблизи дома №105;

ул. Горсоветская, вблизи дома №29;

ул. Лушникова, вблизи дома №2;

ул. Гривская, кад. №16:50:090710:24;

ул. Чкалова, вблизи дома №6;

ул. Широкая, вблизи дома №2;

ул. Р. Зорге, вблизи дома №50;

ул. Качалова, вблизи дома №82;

ул. Кул Гали, вблизи дома №11/52а;

пр. Победы, вблизи дома №58а;

ул. Дорожная, вблизи дома №54а, кад.№16:50:250542:29;

ул. Тулпар, вблизи дома №4, кад. №16:50:060102:194;

ул. Г. Кариева, вблизи дома №10, кад. №16:50:060102:211;

ул. Интернациональная, вблизи дома №6а, (ж.м. Константиновка), кад. №16:16:120132:26;

ул. Искра, вблизи дома №23;

ул. Четаева, вблизи дома №4;

ул. Чистопольская, вблизи дома №31;

ул. Чистопольская, вблизи дома №28;

ул. Чистопольская, вблизи дома №20а;

ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №63;

ул. Маршальская, вблизи дома №25;

ул. Беломорская, вблизи дома №45;

ул. Беломорская, вблизи дома №69/1;

ул. Симонова, вблизи дома №15;

ул. Чапаева, вблизи дома №25;

ул. Лукина, вблизи дома №43.

На добровольный снос перечисленных объектов отводится срок со 2 по 6 февраля. Если их собственники не выполнят требования властей в указанный срок, торговые павильоны и киоски по продаже воды демонтируют принудительном порядке.

Неделю назад исполком Казани предписал демонтировать 21 самовольно установленный и незаконно размещенный торговый объект. В перечне оказались несколько киосков по продаже воды на улицах Восход и Декабристов.





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Татьяна Демина