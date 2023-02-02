ВОЗ: смертность от COVID-19 в мире за четыре недели выросла на 65%

В период со 2 по 29 января в мире коронавирусом заразились почти 20 млн человек, а количество летальных случаев выросло на 65% по сравнению с предыдущими 28 днями, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



За четыре недели в мире зарегистрировали 19 955 978 случаев заражения и 114 372 летальных исхода.

Больше всего заболевших — в Китае (11 354 058). После них идет Япония (3 207 097), США (1 513 538), Корея (1 032 801) и Бразилия (459 986). В Китае зарегистрировано больше всего умерших со 2 по 29 января — 62 759. Далее следуют США (14 625), Япония (10 122), Великобритания (3 137) и Бразилия (2 889).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 8 504 человек. Всего в стране на 1 февраля зарегистрировано 21 958 696 случаев заражения COVID-19. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Маргарита Головатенко