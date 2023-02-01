В России зарегистрировали 8 504 новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 8 504 человек. Всего в стране на 1 февраля зарегистрировано 21 958 696 случаев заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 1 169 заболевших россиян. Это на 12,6% меньше по сравнению с 31 января, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

В связи с выздоровлением выписали 6 729 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 356 008 жителя России.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умер от СOVID-19 за сутки 41 россиянин. Всего в стране от коронавируса скончались 395 108 человек.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 1 февраля.



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Татьяна Демина