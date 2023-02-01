Юрий Уткульбаев оценил разгромную победу «Рубина» над клубом из Узбекистана

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги матча с «Навбахором». Его слова передает пресс-служба клуба.

— Команда забила красивые голы, пыталась исполнить те задумки, которые мы требуем, наигрываем на тренировках. Думаю, достаточно качественный матч. Даже во втором тайме молодежь тоже удачные голы забили. А первый тайм — это отправная точка нашей игры, попытка доминировать на чужой половине поля с активным участием крайних защитников, — сказал он.

Уткульбаев отметил, что во всех матчах выпускает разных защитников. Таким образом, тренер экспериментирует с составом в преддверии официальных игр.

— Всем ребятам даем играть, меняем местами. Разве что Мартынович застолбил центральную позицию. Во втором тайме в этой позиции попробовали Егора Тесленко. Ищем варианты. Думаю, в сезоне придется играть многим. Сезон тяжелый, игр много, — прокомментировал он.

Фото: rubin-kazan.ru

Кроме того, наставник прокомментировал назначение на пост старшего тренера «Рубина» Сергея Никитина. По словам Уткульбаева, в клуб пришел «сильный методист из РФС».

Сегодня «Рубин» крупно обыграл ФК «Навбахор» в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу казанской команды.



Также сегодня тренерский штаб Юрия Уткульбаева пополнил Сергей Никитин. Контракт 52-летнего специалиста с «Рубином» рассчитан до окончания сезона 2022/23

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов