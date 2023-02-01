Казанский «Рубин» разгромил узбекистанский клуб «Навбахор»

«Рубин» крупно обыграл ФК «Навбахор» в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу казанской команды.

Дубль в матче оформил Дмитрий Кабутов. Также по одному голу забили: Джоэль Фамейе, Марат Апшацев и Умарали Рахмоналиев. За 12 минут до конца встречи футболисты узбекского клуба забили в свои ворота.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Напомним, 28 января подопечные Юрия Уткульбаева обыграли самарские «Крылья Советов». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу футболистов из Казани.

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Айрат Назипов