Сергей Никитин стал старшим тренером «Рубина»

В тренерский штаб Юрия Уткульбаева вошел Сергей Никитин. Контракт 52-летнего специалиста с «Рубином» рассчитан до окончания сезона 2022/23, сообщает пресс-служба клуба.

Сергей Никитин родился 26 июля 1970 года. Работал тренером в ВУОР и «Олимпия» (обе — Волгоград), «Мастер-Сатурн» (Егорьевск), «Крылья Советов» (Самара), «Тюмень». Также занимал пост спортивного директора в академии им. Коноплева (Самарская обл.), академиях «Анжи» (Махачкала) и ЦСКА (Москва).

После этого специалист работал в Российском футбольном союзе. Сначала был заместителем начальника отдела подготовки тренеров академии РФС, а позже стал инструктором академии РФС по тренерскому образованию, лицензия «PRO-УЕФА».

Фото: rubin-kazan.ru

На прошлой неделе Юрия Уткульбаева официально утвердили в должности главного тренера «Рубина». Контракт с 53-летним специалистом подписан до окончания сезона 2022/23.



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Айрат Назипов