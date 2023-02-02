В Роспотребнадзоре рассказали, могут ли маркетплейсы взимать деньги за возврат товара

Права удерживать средства в случае возврата товара из-за неисправности маркетплейсы не имеют. Об этом пишет «Афанасий бизнес» со ссылкой на официальный Telegram-канал Роспотребнадзора.

Согласно закону, маркетплейсы обязаны принять товары с недостатками и проверить их на качество. В случае если проверка подтвердила наличие неисправностей, необходимо вернуть потребителю стоимость продукта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Такое сообщение в Telegram-канале появилось из-за роста количества жалоб потребителей. По словам интернет-пользователей, маркетплейсы удерживают деньги в случае возврата товара.

Напомним, в 2022 году Татарстан удвоил оборот продавцов в интернет-каналах, из-за чего республика выбилась в лидеры по развитию интернет-торговли в Приволжском федеральном округе (ПФО). По предварительным данным, оборот составил 50 млрд рублей.



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Елизавета Пуншева