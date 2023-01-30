Татарстан в 2022 году удвоил оборот интернет-торговли — до 50 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан выбился в лидеры по развитию интернет-торговли в Приволжском федеральном округе (ПФО), в 2022 году удвоив оборот продавцов в интернет-каналах. По предварительным данным, он составил 50 млрд рублей, сообщил уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник президента РТ Фарид Абдулганиев.

Количество продавцов на маркетплейсах также увеличилось практически в два раза — с 23 тысяч (на 1 января 2022 года) до более 45 тысяч (на 1 января 2023 года).

Такого результата удалось добиться благодаря реализации программы развития интернет-торговли в Татарстане. Премьер-министр республики Алексей Песошин утвердил новую программу развития интернет-торговли в регионе на 2023—2025 годы. План мероприятий затрагивает широкий круг вопросов, таких как развитие инфраструктуры и логистики, продвижение, популяризация, внешнеэкономическая деятельность, образование.

— Программа нацелена на расширение конкурентных преимуществ Республики Татарстан на этом стратегически важном рынке, вовлечение еще большего количества предпринимателей в интернет-каналы продаж и увеличение скорости доставки самого широкого спектра товаров для жителей республики, — подчеркнул Абдулганиев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новой редакции программы предусмотрено создание условий для проведения эксперимента по организации бондового склада на территории Татарстана, который стартует с 1 апреля 2023 года. Еще предусмотрена разработка республиканской подпрограммы интеграции транспортной инфраструктуры РТ в систему международных контейнерных перевозок для включения в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014—2025 годы».

Напомним, Татарстан замкнул десятку российских регионов, наиболее активных в сфере интернет-торговли, по итогам первого полугодия 2022 года. На республику пришлось 1,9% покупок в общем объеме. Тройка лидеров — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

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Маргарита Головатенко