Российские студенты разработали умные стельки для обуви

Студенты из государственного университета управления (ГУУ) разработали умные стельки для обуви, которые предупреждают людей о рисках развития заболеваний ног. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу национальной технологической инициативы (НТИ).

Стельки ежедневно собирают статистику, анализируют работу стоп при ходьбе и формируют отчет для своего владельца. Из отчета пользователь может узнать, насколько правильно он ходит, как работают его суставы и есть ли риски развития заболеваний нижних конечностей.



Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

По словам лидера проекта Максима Гусейнова, данное технологическое новшество будет полезно для людей с лишним весом, а также для тех граждан, которые страдают от хронических заболеваний.

— Также наш продукт будет интересен спортсменам и специалистам, которые большую часть времени работают на ногах, — добавил он.

Отмечается, что в среднем такие стельки можно будет приобрести за 20-30 тысяч рублей. В ближайшее время на рынке появится пилотная версия продукта. В 2030-м стельки уже поступят в продажу.

27 января сообщалось, что стартап из Российского университета дружбы народов разработал антиковидную ручку с ультрафиолетом, который обеззараживает ее поверхность. Отмечалось, что антиковидная дверная ручка имеет уникальную конструкцию. В ее основе находится источник ультрафиолета C, который, по результатам исследований, обеззараживает поверхность ручки и убивает 96% вирусов и бактерий за две с половиной — три секунды.



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Антон Гаврилов