Греция отказалась поставлять танки Leopard 2 на Украину

Греция не будет делиться с Киевом боевыми танками Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

— Мы не дадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей обороны, — передает слова политика издание Nikkei Asia.

Как пишет издание, греческие власти отказались передавать танки Киеву из-за напряженной ситуации между Турцией и Грецией.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе власти Германии объявили о решении отправить на Украину 14 танков Leopard 2. Также они разрешили другим странам поставлять их киевскому режиму. На такой шаг немецкое правительство не решалось многие месяцы, несмотря на регулярные просьбы Украины.

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Айрат Назипов