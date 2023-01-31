МОК не будет допускать до соревнований россиян с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет рассматривать вариант допуска российских спортсменов на соревнования с использованием флага и гимна страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

— Санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года. Никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения, — отмечается в сообщении.

Также в МОК заявили, что они не будут приглашать на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу представителей российского и белорусского правительств.

Фото: pixabay.com

Напомним, спортсменов из России и Белоруссии пригласили принять участие в Азиатских играх в 2023 году. Они пройдут в Китае с 23 сентября по 8 октября.

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Айрат Назипов