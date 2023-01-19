На индексацию социальных выплат в России выделят 152,4 млрд рублей

Индексация соцвыплат в России с 1 февраля составит 11,9%. На это будет выделено 152,4 млрд рублей, сообщает Минфин РФ.

Индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.

Также будет увеличен размер материнского капитала — на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго ребенка — почти 775,6 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В конце декабря «Реальное время» писало о решении российского правительства выделить около 1,5 трлн рублей на пенсии и специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам. Кроме того, деньги пойдут на ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам.

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Айрат Назипов