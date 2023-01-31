Франция намерена передать Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о намерении страны передать Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR.

— В свете нашей беседы с министром и разговора с президентом республики сегодня утром я хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок CAESAR, — передает его слова RT.

CAESAR — это 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная во Франции. Власти страны в прошлом году уже отправили Украине несколько единиц этой техники.

Фото: ru.wikipedia.org

Отметим, что сегодня Минобороны России доложило об уничтожении французской артиллерийской установки CAESAR в ДНР.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине. Он добавил, что Киев не должен наносить удары по территории России из поставляемого ей оружия.



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Айрат Назипов