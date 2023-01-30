Президент Франции допустил возможность поставок самолетов Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы по определению ничего не исключаем, — сказал французский лидер в ответ на вопрос о возможных поставках самолетов Украине.

Также он добавил, что Украина не должна наносить удары по территории России из поставляемого ей оружия.

Фото: pixabay.com

Отметим, что на прошлой неделе власти США и Германии объявили о решении поставить Украине танки Leopard 2 и Abrams M1A2. При этом поставки американской техники состоятся не ранее конца этого года.

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Айрат Назипов