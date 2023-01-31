«И конфисковать мобильник»: суд Татарстана дополнил приговор бывшего зампрокурора Нурлата

Фото: realnoevremya.ru (Сергеев в Черемшанском райсуде - архив)

Сегодня в Татарстане вступил в силу приговор по делу о серии взяток в отношении бывшего зампрокурора Нурлатского района Евгения Сергеева и бывшего водителя той же прокуратуры Сергея Яманова. Квалификация их действий и ранее назначенные сроки наказания Верховный суд РТ оставил без изменений, сообщил «Реальному времени» адвокат одного из осужденных.



В пресс-службе Верховного суда уточнили, что апелляционная инстанция посчитала нужным внести изменения в текст итогового решения Альметьевского горсуда. В частности, в резолютивной части появилось дополнительное наказание для Сергеева и Яманова в виде конфискации мобильных телефонов. На подобной мере с изъятием в доход государства орудий коррупционных преступлений ранее настаивала сторона обвинения.

Напомним, дело о взятках в Нурлатской прокуратуре рассматривали два суда первой инстанции. Черемшанский в декабре 2021 года наказал Сергеева 7 годами колонии строгого режима, Яманова — условным сроком, однако в апелляции этот приговор был отменен. А в сентябре прошлого года уже в Альметьевском горсуде бывший зампрокурора Нурлата получил 6,5 года колонии за 13 взяток 2018—2020 годов и одно покушение на взятку. Суд согласился со следствием, что деньги передавались за мягкую позицию стороны обвинения по уголовным делам и лояльность прокуратуры при проведении проверок. Сам Сергеев и его адвокаты пытались добиться переквалификации коррупционных эпизодов на мошеннические.



Бывший водитель прокуратуры вновь получил условный срок 2,5 года с испытательным в 3,5 года — за посредничество одной взятке и мошенничества. Другие эпизоды против признавшего вину посредника следователи прекратили за деятельным раскаянием.

Напомним, общая сумма взяток в этом деле — почти 1 млн рублей.

Ирина Плотникова