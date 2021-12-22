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В Татарстане посадили на 7 лет за взятки бывшего зампрокурора Нурлата

15:50, 22.12.2021 6
В Татарстане посадили на 7 лет за взятки бывшего зампрокурора Нурлата
Фото: "Реальное время"

К 7 годам колонии общего режима за коррупцию приговорен экс-заместитель прокурора Нурлата Евгений Сергеев. Такое наказание только что ему вынес Черемшанский райсуд Татарстана, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

Оглашение приговора растянулось почти на шесть часов, уточнили в пресс-службе суда.

Сергеев признан виновным в серии взяток 2018—2020 годов — за мягкую позицию гособвинения в интересах фигурантов уголовных дел и за лояльность к предпринимателям, бизнес которых стал предметом проверок. Под стражу его взяли в зале суда. Суд определил — до вступления приговора в силу Сергеев будет находиться в бугульминском СИЗО-3.

В качестве дополнительного наказания экс-силовик лишен классного чина и права занимать должности в органах власти в течение трех лет после отсидки.

Экс-водитель прокуратуры Сергей Яманов наказан условным сроком в 2,5 года с испытательным сроком в 3,5 года и штрафом в 1 млн рублей (10-кратный размер взятки) — за посредничество взятке и мошенничество. Согласно приговору, Яманову предоставлена рассрочка по уплате штрафа на 40 месяцев.

В прениях гособвинение просило для Сергеева 9,5 года колонии строгого режима с лишением классного чина «младший советник юстиции», права в течение 8 лет (после отсидки) занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, а для Яманова — 5 лет колонии общего режима. Всего, по версии СК и прокуратуры, коррупционеры получили порядка 1 млн рублей. Расследование этого дела вели сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

Бывший зампрокурора Нурлата предлагал суду признать его аферистом: «Никакие взятки не брал и не получал эти взятки. Так как в моих действиях имеет место мошенничество, причем без учета служебного положения». Бывший водитель прокуратуры признавал вину полностью. Подробности — в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    Как так?
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  • Анонимно 22 дек
    Ну вот, Камили писали, что они молодцы, а молодцами в итоге оказались гособвинители
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    Анонимно 22 дек
    Это ещё не конец
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  • Анонимно 22 дек
    …заступиться некому было
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  • Анонимно 22 дек
    Какой ужас!
    Воры берут миллиардами и гуляют на свободе!
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  • Анонимно 22 дек
    Маразм крепчает
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