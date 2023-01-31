«Лыжня России» пройдет в Казани 11 февраля

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане 11 февраля пройдут XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (в Казани) и республиканские массовые соревнования «Лыжня Татарстана — 2023», такое распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Министерству спорта республики поручено совместно с исполкомом Казани и главами муниципальных образований организовать подготовку и проведение мероприятий с массовым привлечением к участию разновозрастных слоев населения.

Министерству внутренних дел по РТ предложено оказать содействие в обеспечении охраны правопорядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий, а Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ провести мероприятия в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в местах соревнований.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Минспорта РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани в 2023 году проведут 68 спортивных мероприятий общей стоимостью в 7,8 млн рублей. Средства на их организацию и проведение будут выделены из муниципального бюджета. Заказчиком данного контракта выступает Комитет физической культуры и спорта.

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Маргарита Головатенко