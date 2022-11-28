В следующем году в Казани проведут 68 спортивных мероприятий общей стоимостью 7,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В следующем году в Казани проведут 68 спортивных мероприятий общей стоимостью в 7,8 млн рублей. Средства на их организацию и проведение будут выделены из муниципального бюджета. Заказчиком данного контракта выступает Комитет физической культуры и спорта, сообщается на сайте госзакупок.

Исполнителю необходимо оказать услуги по предоставлению звукового оборудования, компьютерному обеспечению, аренде помещения, охраны, изготовлению табличек и баннеров. Кроме того, ему также нужно будет организовать работу судей, медиков, ведущих, а также персонала, отвечающего за пропуск зрителей.

Согласно договору, услуги должны быть оказаны в период с 1 января по 29 декабря 2023 года. Всего в перечень планируемых мероприятий входит 68 пунктов.

Среди них: традиционный казанский лыжный марафон, командные соревнования по лыжным гонкам, юношеский лыжный марафон, турнир по плаванию «Юные надежды», спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений Казани и проект «Школьная лига — Лыжные гонки» (юноши и девушки), спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений Казани «Баскетбол» (юноши и девушки), всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023» и другие.



Подать заявку на участие в электронном конкурсе можно до 7 декабря, итоги подведут 9-го.

Фото: realnoevremya.ru

На подведение спортивных итогов года в столице Татарстана направят почти полмиллиона рублей, выяснило «Реальное время». Точная дата события пока неизвестна — оно состоится не позже 29 декабря.

Отличившимся спортсменам вручат дипломы, кубки и медали, а также букеты из роз, хризантем и орхидей. Мероприятие пройдет в сопровождении живой музыки — скрипки или пианино, или же выступления оркестра и не менее 12 музыкальных и танцевальных номеров. Для развлечения гостей привлекут аниматоров, которые проведут флешмобы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин