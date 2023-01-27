Япония объявила о новом пакете санкций против России: в списке вакцины, медизделия и роботы

Япония объявила о новом пакете санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине: теперь экспорт радиоактивных материалов, вакцин, медицинских изделий и роботов — под запретом. Об этом сообщили в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.



Всего в новом списке больше 80 различных наименований, ограничения вступают в силу уже с 3 февраля.

Под запрет попали также оборудование для разведки нефти и природного газа; диагностические и тестовые наборы; взрывчатые вещества; оборудование для обнаружения взрывчатых веществ и детонаторов; рентгеновское досмотровое оборудование; переносные генераторы; лазерные сварочные аппараты и вещества, используемые в качестве сырья для химических препаратов военного назначения.

В сентябре прошлого года Япония запретила в Россию экспорт товаров, связанных с производством химического оружия. А летом стало известно, что под запрет на экспорт вошли товары, «способствующие укреплению промышленной инфраструктуры».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова