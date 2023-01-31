В Казани сегодня не будет работать каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана

Фото: Дирекция парков и скверов Казани

В Казани на один день приостанавливает работу каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана, сообщили в Дирекции парков и скверов города.



— Важная информация: каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ сегодня не будет работать по техническим причинам. Надеемся на ваше понимание, — сказано в сообщении.

Катки в столице Татарстана приостанавливали работу из-за морозов в последние дни новогодних праздников.

12 января в сквере Татарской государственной филармонии в Казани состоялось открытие катка.

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Маргарита Головатенко