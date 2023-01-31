Минтруд предложил увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минтруд России предложил ужесточить антикоррупционные нормы и увольнять начальников в случае конфликта интересов подчиненных, сообщает РБК.



Ведомство подготовило изменения в закон «О противодействии коррупции», которые возлагают на руководителей обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных.

Так, если начальник знает о конфликте интересов и бездействует, то подлежит увольнению в связи с утратой доверия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эксперты считают, что инициатива может стать эффективной мерой, поскольку будет стимулировать уполномоченных лиц разрешать конфликт интересов и принимать необходимые меры.

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Маргарита Головатенко