Минтруд предложил увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных
Минтруд России предложил ужесточить антикоррупционные нормы и увольнять начальников в случае конфликта интересов подчиненных, сообщает РБК.
Ведомство подготовило изменения в закон «О противодействии коррупции», которые возлагают на руководителей обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных.
Так, если начальник знает о конфликте интересов и бездействует, то подлежит увольнению в связи с утратой доверия.
Эксперты считают, что инициатива может стать эффективной мерой, поскольку будет стимулировать уполномоченных лиц разрешать конфликт интересов и принимать необходимые меры.
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