МВФ спрогнозировал снижение цены на нефть на 16% в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал снижение цены барреля нефти в 2023 году на 16,2% — до $81,13, сообщается в январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.



В докладе отмечается, что в 2023 году цены на нефть снизятся примерно на 16%, а цены на нетопливные сырьевые товары в среднем понизятся на 6,3%.

— Средняя прогнозируемая цена, рассчитанная на фьючерсных рынках по состоянию на 29 ноября 2022 года, составит $81,13 в 2023 году и $75,36 в 2024-м, — сказано в прогнозе. Так, цена на нефть в следующем году снизится на 7,1%.

В МВФ считают, что рынки энергоносителей приспособились к экономическим потрясениям быстрее, чем ожидалось, однако резкий рост мировых цен на энергоносители и продовольствие вызвал кризис стоимости жизни в минувшем году. Общую инфляцию могут повысить в том числе более высокие цены на нефть, газ и продовольствие в связи с конфликтом на Украине.

МВФ улучшил прогноз по ВВП России. Ожидается, что ВВП России в 2023 году вырастет на 0,3% и на 2,1% в 2024 году. Октябрьские прогнозы по этому показателю улучшены на 2,6 п.п. и на 0,6 п.п. соответственно. По предварительным данным, в 2022 году ВВП сократился на 2,2%.

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Маргарита Головатенко