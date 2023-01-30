Средний срок ипотеки в России превысил 24 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам декабря средний срок ипотеки в России превысил 24 года и достиг своего исторического максимума. Такие данные приводит Центробанк России.

По данным ЦБ, средний срок жилищных кредитов, с учетом выданных в декабре 2022 года, вырос на 5,9 месяца и составил 289,4 месяца, что соответствует 24,1 года.

Количество выданных ипотечных кредитов в декабре прошлого года выросло на 36,8%. Средний размер кредита составил 3,95 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане за год зарегистрировали около 95 тысяч ипотек. За год жители республики взяли более 6,6 тысячи льготных ипотек. По программе «сельская ипотека» в прошлом году в Татарстане зарегистрировано более 600 сделок.

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Айрат Назипов