«Спасибо предприятию за открытость»: КОС принял новых экскурсантов

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

На вечерней экскурсии «Казаньоргсинтеза» побывала команда Дирекции парков и скверов Казани.

КОС продолжает взятый в прошлом году курс на открытость. Сейчас у казанцев есть возможность увидеть химический гигант не только днем, но и в темное время суток — познакомиться с предприятием и полюбоваться его производственной иллюминацией. Недавно такой возможностью воспользовались представители Дирекции парков и скверов.

Визит по традиции начался с инструктажа по безопасности, далее, получив средства индивидуальной защиты, экскурсанты отправились на производство. Для них была организована обзорная автобусная экскурсия по промышленной площадке. Гости предприятия в этот вечер смогли не только узнать о деятельности заводов, входящих в состав «Казаньоргсинтеза», об их продукции, но и убедиться в том, что многие страхи, связанные с КОСом, являются мифом.

Например, то же свечение над городом не имеет отношения к деятельности казанского предприятия СИБУРа. В целом многие вопросы промышленных туристов в этот вечер были связаны с экологической тематикой. Им рассказали про реализацию проектов по уменьшению углеродного следа, об очистных сооружениях, ну и по традиции про факелы, продукт сжигания которых, как известно, вреда здоровью человека и окружающей среде никакого не причиняет.

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— Я уже была на экскурсии днем, когда ее проводили для экоактивистов. И в тот момент и сейчас очень рада, что побывала здесь. Когда ты живешь в Казани, являешься экоактивистом, у тебя есть предрассудки про «Казаньоргсинтез». После посещения предприятия они развеялись, потому что мы поняли, для чего горит факел, почему светится небо, убедились, что здесь абсолютно не пахнет. Спасибо предприятию за такую открытость, за то, что не боится привозить сюда людей, показывать свою деятельность. И объясняет все на доступном языке, — поделилась впечатлениями парк-менеджер Анна Болышева.

Айгуль Латыпова, директор Дирекции парков и скверов, посетила КОС впервые:

— У меня всегда было желание увидеть этот завод изнутри, потому что я живу в поселке Залесный, всегда езжу мимо и меня привлекают эти огонечки. И в целом, если живешь в Казани, знаешь, что здесь есть такое большое предприятие, которое рекламирует город на мировом уровне, мне кажется, хочется на него посмотреть. Классно, что СИБУР продвигает его в массы, в люди, для нас, для простых жителей Казани. Мне все очень понравилось. Лично у меня каких-то страхов, связанных с этим предприятием, никогда не было. Но если бы пришел человек, у которого бы такое сомнение присутствовало, я думаю, у него бы, скорее всего, какой-то процент страхов ушел, потому что когда видишь весь процесс и то, что здесь так организована техника безопасности, появляется чувство безопасности, — рассказала она.