Зинэтула Билялетдинов о победе «Ак Барса»: «Команда сыграла с хорошим настроением»

Фото: ХК "Ак Барс"

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Трактором» (6:0) в матче регулярного чемпионата. Тренер назвал игру команды организованной.



— Хорошая была игра, думаю, она всем понравилась, команда играла с хорошим настроением. Первый период был непростым, соперник в общем-то здорово настроился, и мы это понимали. Поэтому было не совсем просто, затем и удаления были, должен сказать, что наши ребята молодцы, они выдержали. Ну, и хорошее большинство было — ребята здорово сработали.

Сегодня «Ак Барс» всухую обыграл «Трактор», счет игры — 6:0 (0:0, 2:0, 4:0). 27 января «Ак Барс» обыграл «Металлург» на стадионе в Магнитогорске.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко