«Ак Барс» победил «Металлург» и одержал пятую победу в шести матчах
«Ак Барс» обыграл «Металлург» на стадионе в Магнитогорске. В матче «Фонбет Чемпионат КХЛ» сезона 2022/23 хозяева проиграли казанцам со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).
Сейчас у подопечных Зинэтулы Билялетдинова 71 очко и 2-е место в конференции.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» примет «Трактор» 29 января.
Сегодня «Ак Барс» объявил состав на гостевой матч с магнитогорским «Металлургом».
Перед игрой тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко отметил, что сегодня команда не должна допускать контратак и проводить как «можно меньше времени с шайбой в своей зоне». Также он призвал своих хоккеистов обратить внимание на игру в неравных составах.
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