Новости спорта

20:54 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» победил «Металлург» и одержал пятую победу в шести матчах

19:38, 27.01.2023
«Ак Барс» победил «Металлург» и одержал пятую победу в шести матчах
Фото: ХК "Ак Барс"

«Ак Барс» обыграл «Металлург» на стадионе в Магнитогорске. В матче «Фонбет Чемпионат КХЛ» сезона 2022/23 хозяева проиграли казанцам со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

Сейчас у подопечных Зинэтулы Билялетдинова 71 очко и 2-е место в конференции.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» примет «Трактор» 29 января.

Сегодня «Ак Барс» объявил состав на гостевой матч с магнитогорским «Металлургом».

Перед игрой тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко отметил, что сегодня команда не должна допускать контратак и проводить как «можно меньше времени с шайбой в своей зоне». Также он призвал своих хоккеистов обратить внимание на игру в неравных составах.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также