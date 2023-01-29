На российской бирже начнут продаваться золошлаковые отходы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных ресурсов начнут продаваться золошлаковые отходы. Их можно применить в строительстве и цементных производствах. Об этом пишет Daily Moscow со ссылкой на телеканал "360".

Кроме того, золошлаковые отходы интересуют и цементные заводы, производящие цемент и бетон, рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

— Хочу напомнить, что большая работа проводится по линии вовлечения отходов в производство строительных материалов, в дорожное строительство, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России к 2030 году показатели применения вторичных ресурсов достигнут 40% в строительстве, 50% — в сельском хозяйстве и 34% — в промышленности.

Напомним, в России в 2022 году заработало 36 заводов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Всего в 2019 году в эксплуатацию ввели 211 объектов по обращению с ТКО. Более 107 миллиардов рублей потрачено на эти цели.

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Елизавета Пуншева