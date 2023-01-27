В России в 2022 году заработало 36 заводов по обработке отходов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России в 2022 году заработало 36 заводов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, передает Daily Moscow.

Всего в 2019 году в эксплуатацию ввели 211 объектов по обращению с ТКО. Более 107 миллиардов рублей потрачено на эти цели.

— Однако мы посчитали, что сейчас на объекты инфраструктуры требуется около 550 млрд инвестиций. И РЭО готов оказать необходимую финансовую поддержку регионам путем предоставления льготных долгосрочных займов концессионерам, — отметил Буцаев.

Фото: pxhere.com

Напомним, электронные сигареты предложили включить в перечень товаров, подлежащих переработке в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), которые будут обязаны их утилизировать или платить экологический сбор. На переработку устройства не направляются из-за невозможности отбора таких отходов из общего потока: они слишком мелкие для отбора, а также состоят из множества компонентов — металла, пластика, аккумулятора и ваты. Однако каждый элемент электронной сигареты можно переработать.

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Елизавета Пуншева