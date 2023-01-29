В Казани пройдет третий турнир по хоккею «Кубок Дружбы — Дуслык»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани с 1 по 5 февраля пройдет III Всероссийский турнир по хоккею с шайбой на «Кубок Дружбы — Дуслык», сообщается на сайте Татарстанской митрополии.



Торжественное открытие соревнований запланировано на 3 февраля в 15:30, оно пройдет во Дворце спорта «Спорт сарае». Участие в нем примут известные хоккеисты Алексей Морозов, Александр Якушев, Владимир Мышкин, Сергей Гимаев.

Матчи группового этапа турнира пройдут во Дворце спорта «Спорт сарае» и на ледовой арене «Баско» 3 и 4 февраля, тут же пройдут финальный поединок и матч за 3-е место. Решающие встречи пройдут 5 февраля в 10:00 и в 11:50. На лед выйдут представители православного и мусульманского духовенства, прихожане храмов Татарстана, Башкортостана и Санкт-Петербурга, представители силовых структур и спортсмены-любители из разных уголков России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также запланированы:

старт детского спортивного турнира «Золотая шайба» — 1 февраля в 14:00 на льду «Ак Барс Арены»;

выставочный матч, приуроченный к 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» — 2 февраля в 18:00 на льду СК «Биектау»;

благотворительный матч «Хоккей каждому» с участием детей с нарушениями двигательных функций.

Соревнования проходят по инициативе Казанской епархии и Духовного управления мусульман Татарстана. Посетить мероприятия могут все желающие. Для зрителей подготовили шоу-программу, конкурсы и другие развлечения.

II Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы — Дуслык» проходил в Казани С 17 по 22 февраля 2022 года.



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Маргарита Головатенко