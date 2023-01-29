«Горводзеленхоз» впервые остался без работы по содержанию парков и скверов Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Как выяснило «Реальное время», в 2023 году организацией комплексного содержания садов, парков, скверов, горлесопарка «Лебяжье» в Казани займется местное ООО «СК Волга-Автодор». Компания выиграла тендер на два контракта стоимостью почти 150,6 млн и 200 млн рублей.



ООО «СК Волга-Автодор» зарегистрировано в Казани в марте 2008 года. Принадлежит она Анвару Нигматуллину. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директором на сегодняшний день является Василий Фирсов.

Доходы и расходы компании за 2021 год превысили 1 млрд рублей. Чистая прибыль оценивается в 10,16 млн рублей, а чистые активы — почти в 121,5 миллиона.

«СК Волга-Автодор» не раз заключало контракты с ГИСУ Татарстана. Только за прошлый год их насчитывается семь. Компания, в частности, занималась комплексным обустройством площадки под компактную жилую застройку, строительством иудейского вероисповедального кладбища, дороги и парковки по ул.Заря в Казани и так далее.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первом контракте в перечне общественных пространств Казани, которые требуется содержать в этом году, указаны 126 объектов во всех районах города. Среди них сад «Эрмитаж», зеленая зона по ул. Тэцевской, городской лес «Лебяжье», «Сад Рыбака», сквер у администрации Кировского и Московского района и так далее. В списке также указаны 94 памятника и мемориала, включая монумент погибшим воинам в парке Горького. В перечне также насосная станция, расположенная в районе озера Изумрудное, и озеро Марьино.

В контракт на 200 миллионов рублей входят 32 общественных пространства в семи районах Казани, в том числе парки «Крылья Советов», «Черное озеро», «Сосновая роща», Лядской сад, Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, набережная Казанки, парк у озера Лебяжье, сквер у Центра семьи «Казан», Горкинско-Ометьевский лес, сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана и так далее.

В перечень также включены 25 объектов, где нужно содержать систему полива. Среди них парк им. Урицкого, парк Победы и бульвар «Фестивальный». В списке оказались и 60 памятников, включая скульптуру бабушки Аняни в Лядском саду и скульптурную композицию, посвященную писателю Василию Аксенову, «Танцующий свинг».



Контракты с «Горводзеленхозом» заключали с 2015 года

Впервые за почти десятилетие контракт на содержание казанских парков и скверов достался не МУП «Горводзеленхоз». Как выяснило «Реальное время», проанализировав данные портала госзакупок, с 2015 году все контракты на подобные работы доставались этому тресту.

На право заключить контракты с Дирекцией парков и скверов и Комитетом внешнего благоустройства Казани было подано две заявки. Был ли среди них «Горводзеленхоз» — неизвестно.

В 2022 году, например, в содержание садов, парков, скверов, а также лесопарка «Лебяжье» в столице Татарстана вложили более 361,67 миллиона рублей. Получив контракты на эту сумму «Горводзеленхоз» то ли не осилив объем работ, то ли имея другие причины, искал субподрядчиков, которые бы занялись заботой об общественных пространствах города. Это касалось, например, парка «Континент», бульвара «Белые цветы», бульвара по улице Юлиуса Фучика и некоторых других пространств.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

История с субподрядами после заключения контракта на содержание парков и скверов Казани для «Горводзеленхоза» в прошлом году не стала новшеством. Аналогичную схему трест реализовывал и в предыдущие годы.

На счету «Горводзеленхоза» за его почти 30-летнюю работу более 200 контрактов. В 2011-м трест заключил контракты на текущее содержание городских фонтанов, памятников, водных объектов и зеленых насаждений. Общая сумма контрактов, по которым «Горводзеленхоз» выступил подрядчиком, превышает 9,5 млрд рублей.

Уставной капитал треста на 27 января 2023 года составляет почти 346,8 млн рублей. Чистая прибыль за 2021 год составляет 11,36 млн рублей, а чистые активы — 345,3 миллиона.

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Татьяна Демина