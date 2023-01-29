Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие на Украину

Фото: wikimedia.org/TN. La votación de Alberto Fernández

Страны Латинской Америки не планируют поставлять оружие Украине или в другую зону конфликта, сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес.



По его словам, в ходе разговора он «поделился своими идеями о том, как можно урегулировать конфликт» на Украине. Фернандес заявил, что осуждает военную операцию России, но воздержался от оценок действий европейских стран:

— Я не могу излагать свою точку зрения на то, какие решения принимают государства. Но я знаю, что я и канцлер больше всего хотим восстановления мира, как можно скорее, и в этом наши мнения совпадают, — приводит его слова ТАСС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вчера раскритиковал Германию за ее планы по передаче танков Украине.

— Сначала немцы направляли [на Украину] солдатские каски, говоря, что не хотят поставлять туда летальное оружие. Теперь дело дошло до танков, и уже идут разговоры о самолетах, — отметил он.

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Маргарита Головатенко