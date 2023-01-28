Венгрия раскритиковала ФРГ за планы по передаче танков Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Германию за ее планы по передаче танков Украине. Об этом он написал у себя на странице в соцсетях, сообщает ТАСС.

— Сначала немцы направляли [на Украину] солдатские каски, говоря, что не хотят поставлять туда летальное оружие. Теперь дело дошло до танков, и уже идут разговоры о самолетах, — отметил он.

Фото: flickr.com

Орбан подчеркнул, что подобная стратегия приближает ФРГ к линии конфликта. Также он добавил, что Венгрия с самого начала противостояния заявила, что не будет спонсировать Киев вооружениями.

— Мы не поставляем оружие и хотим мира, — заключил он.

Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство страны всегда принимает только взвешенные решения, связанные с Украиной, а также делает все возможное, «чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы». Немецкий лидер также заверил жителей Германии, что безопасность страны постоянно остается в центре внимания правительства.



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Антон Гаврилов