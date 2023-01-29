WP: объявление о поставках Abrams Киеву было прикрытием для отправки немецких танков

Объявление США о намерении передать Украине танки Abrams — компромисс между Вашингтоном и Берлином и фактически прикрытие, позволяющее ФРГ немедленно начать поставки Киеву немецких танков Leopard 2, тогда как передача танков Америкой назначена на более поздние сроки, такую трактовку договоренностей приводит газета The Washington Post.



Издание ссылается на беседы более чем с десятью действующими и бывшими чиновниками и лицами, знакомыми с ходом обсуждений. По словам собеседников, Вашингтон и Берлин долгое время не могли достичь компромисса по вопросу об отправке танков Киеву.

Вашингтон хотел, чтобы Киев получил именно немецкие танки, поскольку предполагалось, что украинским военным будет легче обучиться их применению благодаря большей по сравнению с американскими танками Abrams простоте конструкции. К тому же, для них имеется достаточное количество запчастей.

Берлин же требовал увязать отправку Leopard 2 с передачей американских Abrams. Канцлер ФРГ Олаф Шольц был обеспокоен потенциальными ответными действиями Москвы в случае, если Берлин предпримет этот шаг в одностороннем порядке. Также он опасался, что ФРГ будет воспринята в качестве прямого участника конфликта.

На этой неделе в Пентагоне сообщили, что обещанного Украине 31-го танка Abrams пока нет в наличии. Их нужно будет закупить у производителей. Также в Белом доме заявили, что на поставку танков Abrams на Украину и обучение бойцов ВСУ работе с техникой уйдет «много месяцев».

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Маргарита Головатенко