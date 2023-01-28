В Казани объявили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2023»

Фото: скриншот видео/Камиль Исмаилов

Стали известны победительницы конкурса красоты «Мисс Татарстан-2023», который стал в этом году юбилейным и отметил 25-летие. По этой причине впервые за историю проведения конкурса в нем приняли участие и девушки из других регионов России. Традиционно участницы из республики соревновались за титулы «Мисс Казань» и «Мисс Татарстан», а приезжие красавицы — за новый приз «Мисс Бьюти Фест».

Главной красавицей республики в этом году стала стала Рамина Пронина — уроженка Казани.

Фото: misstatarstan.ru

Титул «Мисс Казань» завоевала Екатерина Морозова, родившаяся в столице Татарстана.

Фото: misstatarstan.ru

А победительницей в новой номинации «Мисс beauty fest» стала уроженка Ростова-на-Дону Дарья Федорова.

Фото: misstatarstan.ru

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Илина Хакимова