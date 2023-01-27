Красота на подиуме: как в Казани выбирали «Мисс Татарстан»
Стартовал финальный тур конкурса красоты «Мисс Татарстан-2023». В этом году проект, который уже успел стать визитной карточкой республики, отмечает своё 25-летие. Именно поэтому впервые в конкурсе принимают участие девушки из других регионов России. Традиционно участницы из республики будут соревноваться за титулы «Мисс Казань» и «Мисс Татарстан», а приезжие красавицы — за новый приз «Мисс Бьюти Фест».
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