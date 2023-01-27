Новости общества

04:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Красота на подиуме: как в Казани выбирали «Мисс Татарстан»

23:24, 27.01.2023
Красота на подиуме: как в Казани выбирали «Мисс Татарстан»

Стартовал финальный тур конкурса красоты «Мисс Татарстан-2023». В этом году проект, который уже успел стать визитной карточкой республики, отмечает своё 25-летие. Именно поэтому впервые в конкурсе принимают участие девушки из других регионов России. Традиционно участницы из республики будут соревноваться за титулы «Мисс Казань» и «Мисс Татарстан», а приезжие красавицы — за новый приз «Мисс Бьюти Фест».

Видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

04:07 МСК Все новости
Новости раздела