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Казанский гандбольный клуб «Зилант» сегодня сыграет с «Чеховскими Медведями-2»

09:30, 28.01.2023
Казанский гандбольный клуб «Зилант» сегодня сыграет с «Чеховскими Медведями-2»
Фото: vk.com/zilanthandball

Сегодня, 28 января, казанская гандбольная команда «Зилант» проведет первую игру против команды «Чеховские Медведи-2» в чемпионате России по гандболу, высшая лига, сообщает пресс-служба «Зиланта».

Игра пройдет в Чехове, в ДС «Олимпийский». Начало матча в 15.00 (по мск), трансляция матча доступна на сайте ФГР («ГандболТВ»).

Казанский гандбольный клуб «Зилант» 15 января одержал победу над омским «Скиф-Юниором» в матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу. Игра завершилась со счетом 40:32.

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Илина Хакимова
Спорт Татарстан

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