Казанский гандбольный клуб «Зилант» сегодня сыграет с «Чеховскими Медведями-2»
Сегодня, 28 января, казанская гандбольная команда «Зилант» проведет первую игру против команды «Чеховские Медведи-2» в чемпионате России по гандболу, высшая лига, сообщает пресс-служба «Зиланта».
Игра пройдет в Чехове, в ДС «Олимпийский». Начало матча в 15.00 (по мск), трансляция матча доступна на сайте ФГР («ГандболТВ»).
Казанский гандбольный клуб «Зилант» 15 января одержал победу над омским «Скиф-Юниором» в матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу. Игра завершилась со счетом 40:32.
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