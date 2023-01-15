Казанский гандбольный клуб «Зилант» вновь одержал победу над омским «Скиф-Юниором»

Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Зилант"

Казанский гандбольный клуб «Зилант» одержал победу над омским «Скиф-Юниором»в матче «Высшей лиги» Чемпионата России по гандболу. Игра завершилась со счетом 40:32, сообщает пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что это уже 9 победа в сезоне. Следующие игры пройдут 28 и 29 января в Чехове.

Напомним, вчера «Зилант»также одержал победу над «Скиф-Юниором», встреча завершилась со счетом 39:25. А еще днем ранее пятикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России Максим Куретков стал игроком казанского гандбольного клуба. Правый полусредний перешел в казанскую команду из ставропольского «Виктора».

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Максим Кокунин