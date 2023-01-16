В Татарстане за неделю более чем в 2 раза возросло количество случаев химических отравлений

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане наблюдался рост острых отравлений химической этиологии — за неделю с 6 по 13 января зафиксированы 80 случаев, что выше уровня прошлой недели в 2,6 раза (34 случая), сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.



Из случайных отравлений 45% были с целью опьянения, из-за ошибочного приема — 9%, случайные — 41%, и пищевые немикробные — 5%. Из преднамеренных отравлений на неделе случаи с целью совершения суицида составили 38%, с целью одурманивания — 62%.

Среди острых отравлений химической этиологии на мужское население приходится — 64% отравлений, на женское — 36%. Отравления среди детей составили 15% (ошибочный прием по недосмотру взрослых), отравления среди подростков — 3,7% от всех отравлений.

За отчетный период зарегистрирован 21 случай отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения алкоголя неизвестно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года объемы продаж алкогольной продукции выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,75 млн дал. Показатели роста оказались рекордными за последние 9 лет.

В Татарстане за первые шесть месяцев 2022 года зарегистрировали 346 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями — на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

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Маргарита Головатенко