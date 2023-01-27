Билялетдинов о пятой победе «Ак Барса»: «Всем непросто, но они должны играть, и ребята делают это достойно»

Фото: ХК "Ак Барс"

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата. По его словам, команды показали хороший хоккей, создали много интересных моментов. Казанцы достойно сыграли и в атаке, и в обороне.



Тренер утвердительно ответил на вопрос о том, тяжело ли Тимуру Билялову играть шестой матч подряд:

— Думаю, нелегко, и не только ему. Столько матчей и такая плотность, всем непросто, но они должны играть, и ребята делают это достойно.

Билялетдинов объяснил, почему «Ак Барс» с 2019 года не может забросить «Металлургу» в большинстве — было предпринято уже 43 попытки:

— Во-первых, «Магнитка» неплохо ведет оборону и в меньшинстве, и в равных составах. Во-вторых, наверное, и нам чего-то не хватает, чтобы забить, как раз над этим и работаем.

Идею об объединении в одно звено Александра Радулова, Илью Сафонова и Дмитрия Воронкова тренер назвал спонтанной:

— Такие идеи всегда приходят неожиданно. Так сложилось, что мы решили их соединить, конечно, есть еще вопросы. Саше Радулову, может, не так просто играть с ними, потому что еще есть вопросы к этим ребятам. Они молодые, многих вещей пока не знают, но они стараются, Саша им помогает. Будем надеяться, что они станут играть еще лучше.

«Ак Барс» сегодня обыграл «Металлург» на стадионе в Магнитогорске. В матче «Фонбет Чемпионат КХЛ» сезона 2022/23 хозяева проиграли казанцам со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Сейчас у подопечных Зинэтулы Билялетдинова 71 очко и 2-е место в конференции.

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Маргарита Головатенко