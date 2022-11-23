Минимальный желаемый размер МРОТ в Казани в среднем составил 35,2 тысячи

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани в среднем желаемый минимальный размер оплаты труда составляет 35,2 тыс. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

В апреле 2022 года это значение в столице Татарстана составляло 33 500 рублей, в январе 2022 года — 33 400 рублей, а в ноябре 2020 года — 32 300 рублей.

Первое место по более высоким ожиданиям МРОТ занимает Москва. В среднем ее жители рассчитывают на 43 500 рублей.

Во Владивостоке жители планируют получать минимум 40 900 рублей, в Хабаровске — 40 700 рублей, в Санкт-Петербурге — 39 900 рублей. На пятом месте — Красноярск (39 500).

Самые скромные ожидания к размеру оплаты труда в Пензе — 33 700 рублей и в Оренбурге — 33 900 рублей.



Фото: realnoevremya.ru

В начале прошлой недели замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров сообщал, что среднемесячная заработная плата за восемь месяцев текущего года на крупных и средних предприятиях города превысила 62 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 14,5%.

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Диана Фатыхова