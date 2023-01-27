Аналитик рассказал о попытках европейских стран смягчить решение по лимиту цен на энергоресурсы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил выдвижение Еврокомиссией предложений по введению лимитов цен на российские нефтепродукты. Своим видением ситуации он поделился с RT.

Как пояснил Юшков, было принято решение о введении потолка цен как на российскую нефть, так и на российские нефтепродукты. При этом вступление в силу двух этих типов санкций было разведено по времени, потому что европейцам нужно было подготовиться.

— Европейцы вводят отдельно потолок цены против российского мазута и отдельно — против дизеля и всех остальных нефтепродуктов. Если бы они ввели против всех нефтепродуктов низкий потолок, то пострадали бы сами страны... Они хотят и санкции против России ввести, и сами не пострадать, поэтому пытаются хоть как-то смягчить собственное решение, — подчеркнул эксперт.

Фото: pikist.com

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.

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Айрат Назипов