Аналитик рассказал о попытках европейских стран смягчить решение по лимиту цен на энергоресурсы
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил выдвижение Еврокомиссией предложений по введению лимитов цен на российские нефтепродукты. Своим видением ситуации он поделился с RT.
Как пояснил Юшков, было принято решение о введении потолка цен как на российскую нефть, так и на российские нефтепродукты. При этом вступление в силу двух этих типов санкций было разведено по времени, потому что европейцам нужно было подготовиться.
— Европейцы вводят отдельно потолок цены против российского мазута и отдельно — против дизеля и всех остальных нефтепродуктов. Если бы они ввели против всех нефтепродуктов низкий потолок, то пострадали бы сами страны... Они хотят и санкции против России ввести, и сами не пострадать, поэтому пытаются хоть как-то смягчить собственное решение, — подчеркнул эксперт.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.
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