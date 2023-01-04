Мантуров протестировал новейший российский лайнер МС-21

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров испытал в качестве пассажира новый российский лайнер МС-21, совершив на нем рабочую поездку в Ульяновск, где посетил ФАУ «ЦАГИ» и предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).



В рамках посещения ЦАГИ Мантуров осмотрел уникальный стенд испытаний и прототип кессона композитного крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, работа над которым сейчас ведется. Также глава Минпромторга ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-NEW (RRJ-NEW).

Фото: government.ru

— В дни проведения специальной военной операции от каждого из нас на своем месте нужна ответственная и качественная работа с полной отдачей. Коллективы оборонных предприятий продолжают работу в праздничные дни. Сотрудники заводов выполняют свой долг, чтобы нашим Вооруженным силам на передовой своевременно и в необходимом количестве поступала вся необходимая техника, боеприпасы и экипировка, — отметил министр.

Мантуров посетил и производственную площадку ПАО «Ил» — «Авиастар», где управляющий директор завода Сергей Шереметов доложил, что предприятию удалось нарастить объем выпуска и темпы производства до пяти тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А в год.

Напомним, ранее вице-премьер — глава Минпромторга России заявил, что первый самолет Ту-214 с российским двигателем ПС-90А планируют поставить уже в 2023 году. По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продолжит выполнять обязательства перед спецзаказчиками и государственными структурами. Также к ним добавятся коммерческие поставки.

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Илина Хакимова