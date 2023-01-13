Футболист московского «Торпедо» перешел в челнинский «КАМАЗ»

Фото: ФК «КАМАЗ»

Челнинский «КАМАЗ» объявил о переходе в стан команды полузащитника «Торпедо» Богдана Рейхмена. Он перешёл клуб на правах аренды до конца сезона.

Богдан Рейхмен родился 26 мая 2022 года в Евпатории. Является воспитанником академии ФК «Краснодар». В 2018 году дебютировал в первенстве ПФЛ за «Краснодар-3». В 2021 году сыграл свой первый матч за основную команду «быков» в Премьер-лиге. С 2022 года играл в «Торпедо». На его счету 8 матчей, в результате которых он не отличился результативными действиями.

Футболист взял 56-й игровой номер в челнинском клубе.

Фото: ФК «КАМАЗ»

Напомним, накануне «КАМАЗ» сообщил об уходе начальника команды Марата Ахмедшина. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

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Айрат Назипов