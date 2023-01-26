Фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в онлайн-кинотеатрах России с 1 февраля

Все фильмы о Гарри Поттере будут недоступны в библиотеках российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра Amediateka, обладающего правами на этот контент киностудии Warner Bros.



— Срок лицензионных прав на этот конкретный контент — фильмы вселенной Гарри Поттера — заканчивается в плановом порядке 31 января, — указали в онлайн-кинотеатре.

В разделах «Кинопоиска» с фильмами франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» появились сноски о доступности картины до 31 января. Франшизы предоставлены партнером — сервисом «Амедиатека».

Фильмы о Гарри Поттере оказались в списке картин, которые жители Казани смотрели в Новый год.

В ноябре 2022 года Дэвид Заслав, исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery, заявил инвесторам, что компания планирует выпустить больше кинолент про Гарри Поттера, если британская писательница Джоан Роулинг даст согласие.



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Маргарита Головатенко