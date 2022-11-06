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Warner Bros. Discovery стремится снять новые фильмы про Гарри Поттера

05:36, 06.11.2022
Warner Bros. Discovery стремится снять новые фильмы про Гарри Поттера
Фото: pixabay.com

Дэвид Заслав, исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery, заявил инвесторам, что компания планирует выпустить больше кинолент про Гарри Поттера, если британская писательница Джоан Роулинг даст согласие, передает ТАСС.

— Мы не снимали Гарри Поттера уже 15 лет. Фильмы DC и фильмы о Гарри Поттере принесли много прибыли Warner Bros. за последние 25 лет, — рассказал Заслав.

Фото: flickr.com

Тем не менее исполнительный директор отметил, что компания сможет осуществить свои желания только при условии согласия Роулинг.

В январе прошлого года появилась информация, что на стриминговой платформе HBO Max может появиться сериал по мотивам фэнтези «Гарри Поттер». О каком периоде жизни Гарри Поттера будет рассказывать сериал, не раскрывается.

14 октября умер актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в «Гарри Поттере». Ему было 72 года.

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Илина Хакимова
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