Warner Bros. Discovery стремится снять новые фильмы про Гарри Поттера

Дэвид Заслав, исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery, заявил инвесторам, что компания планирует выпустить больше кинолент про Гарри Поттера, если британская писательница Джоан Роулинг даст согласие, передает ТАСС.

— Мы не снимали Гарри Поттера уже 15 лет. Фильмы DC и фильмы о Гарри Поттере принесли много прибыли Warner Bros. за последние 25 лет, — рассказал Заслав.

Фото: flickr.com

Тем не менее исполнительный директор отметил, что компания сможет осуществить свои желания только при условии согласия Роулинг.



В январе прошлого года появилась информация, что на стриминговой платформе HBO Max может появиться сериал по мотивам фэнтези «Гарри Поттер». О каком периоде жизни Гарри Поттера будет рассказывать сериал, не раскрывается.

14 октября умер актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в «Гарри Поттере». Ему было 72 года.

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Илина Хакимова