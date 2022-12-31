«Елки» и Звездные войны»: казанцы рассказали, что будут смотреть на новогодних каникулах

Фото: Кадр фильма ﻿«Ирония судьбы, или С легким паром!"

27% казанцев планируют во время новогодних каникул смотреть старые советские фильмы. По прежнему среди топ-10 популярных праздничных кинокартин остаются «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Девчата», «Служебный роман», «Чародеи», «Женитьба Бальзаминова», «Москва слезам не верит», «Гардемарины, вперед!», «Джентльмены удачи» и «Приключения Шурика». Об этом стало известно в результате опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

19% опрошенных признались, что в новогодние каникулы будут смотреть современные зарубежные фильмы и сериалы. В десятку самых востребованных иностранных кинокартин вошли недавно вышедший сериал «Уэнсдей» и вторая часть «Аватара». Также в топе оказались фильмы «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Отпуск по обмену», «Переговорщик». Не оставят казанцы без внимания и сериал «Игра престолов», фильмы «Стражи галактики», «Форсаж» и «Реальная любовь».

Фото: pixabay.com

14% респондентов заявили, что для просмотра предпочтут современные российские сериалы и фильмы. Так, среди отечественных кинокартин казанцы выбрали следующие: «Жуки», «Метод», «Кухня», «Последний богатырь», «Легенда №17», «Елки», «Художник», «Вампиры средней полосы», «Переговорщик», а также мультфильм «Три богатыря»

Нашлась среди опрошенных и доля тех, кто планирует в новогодние каникулы смотреть классические зарубежные фильмы (8%). Здесь в топ фильмов вошли «Трудный ребенок», «Друзья», «Бетховен», «Звездные войны», «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «Бойцовский клуб», «Назад в будущее», «Дневник Бриджит Джонс», боевик «Рэмбо».

Меньшее предпочтение казанцы отдали семейным и романтическим комедиям, включая документальные, военные фильмы, детективные сериалы, образовательные курсы и аниме.

23 декабря стало известно, что россияне считают «самым новогодним» зарубежным фильмом «Один дома» Криса Коламбуса.



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Антон Гаврилов