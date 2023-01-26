Mastercard потеряла $30 млн из-за приостановки деятельности в России

Международная платежная система Mastercard в 2022 году из-за приостановки деятельности в России потеряла $30 млн, следует из финансовой отчетности компании.



— Убыток <...> был напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой нашей деятельности в России, — приводит «РИА Новости» сообщение.

Общие убытки от деятельности в России Mastercard оценила в $67 млн. В основном они были связаны с дополнительными расходами на персонал. Вместе с тем была учтена выгода в $37 млн, полученная из-за меньших выплат российским клиентам. Так, итоговый убыток составил $30 млн.

Во втором квартале 2022 года убыток Mastercard до налогообложения из-за приостановки деятельности в России оценивался в $26 млн. Общие расходы составили $33 млн — они были связаны с дополнительными тратами на сотрудников. Их часть компенсировали прибылью в размере $6 млн.

Только по состоянию на апрель прошлого года американская компания Visa Inc. понесла убытки в размере $60 млн после того, как ушла из России из-за ситуации на Украине. За трех- и шестимесячный период Visa понесла убытки в размере $35 млн в результате деконсолидации дочернего предприятия в России. На поддержку персонала в России и на Украине компания потратила $25 млн.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко