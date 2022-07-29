Убыток Mastercard в связи с уходом из России составил $26 млн

Убыток Mastercard до налогообложения из-за приостановки деятельности в России составил $26 млн во втором квартале, об этом сказано в отчетности компании.



Общие расходы составили $33 млн — они были связаны с дополнительными тратами на сотрудников. Их часть компенсировали прибылью в размере $6 млн.

В целом, по прогнозам экспертов, убыток Mastercard в 2022 году может составить $37 млн.

В апреле сообщалось, что американская компания Visa Inc. понесла убытки в размере $60 млн после того, как ушла из России из-за ситуации на Украине. За трех- и шестимесячный период Visa понесла убытки в размере $35 млн в результате деконсолидации дочернего предприятия в России. На поддержку персонала в России и на Украине компания потратила $25 млн.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко