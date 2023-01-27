Способы найти подработку студентам назвала HR-специалист

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Способов найти подработку студенту в настоящее время существует несколько, и к ним относятся не только сайты для соискателей. Об этом рассказала HR-специалист Зулия Лоикова, передает Daily Moscow.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По ее словам, студент может найти подработку, взглянув на доску объявлений в университете. Многие из них сотрудничают с компаниями, поэтому размещают их вакансии для учащихся.

Кроме того, можно обратиться в Центры занятости. Там также предложат варианты мест для подработки.

Напомним, в начале апреля исследование показало, что 73% казанцев готовы найти подработку. Половина опрошенных жителей татарстанской столицы планируют совмещать подработку с учебой, а 34% — с основной работой.



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Елизавета Пуншева