Исследование: 73% казанцев планируют найти в ближайшее время подработку

Фото: Максим Платонов (архив)

73% жителей Казани намерены найти в ближайшее время подработку, а 33% уже получили такой опыт в последние три месяца. Таковы результаты совместного исследования «Авито.Работы» и сервиса GigAnt.

Чаще всего подобный вид заработка предпочитают молодые люди 18—24 лет (74%). 50% казанцев планируют совмещать подработку с учебой, а 34% — с основной работой.



Сейчас подработку планируют найти примерно равное количество мужчин и женщин (67% и 65% соответственно). Причем ранее мужчины предпочитали такой вид занятости чаще женщин (41% против 33%).

Фото: realnoevremya.ru

71% жителей столицы Татарстана ищут подработку с помощью специализированных сервисов. 52% советуются с друзьями и коллегами, а 48% используют социальные сети.

Самая популярная сфера для подработки — IT (26%). Также популярными сферами стали строительство (16%), индустрия красоты (20%), ретейл (18%), доставка (17%), такси (12%), продуктовый ретейл (5%) и общепит (7%).

Согласно данным сервиса «Авито Работа», за 2021 год в Казани компании опубликовали на 51% больше вакансий по сравнению с предыдущим годом. Работодатели были наиболее заинтересованы в сотрудниках из группы профессий «Банки, инвестиции» — здесь количество предложений увеличилось на 147%. В топ-3 также вошли сферы продаж (+120%) и консультирования (+92%).

Диана Жиленкова